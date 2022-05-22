Нацбанк введе дві пам'ятні банкноти, присвячені 30-річчю Незалежності

16:54 17 серпня Київ, Україна

На честь Дня Незалежності Національний банк України випустив пам'ятні банкноти номіналами 100 і 500 гривень, вони вводяться в обіг з 20 серпня.



Відзначається, що пам'ятні банкноти відтворюють дизайни банкнот номіналом 100 і 500 гривень і одночасно мають важливу відмінність - на їхньому лицьовому боці нанесена айдентика (символіка) до святкування 30-ї річниці Незалежності України.



Пам'ятні банкноти з підписом голови НБУ Кирила Шевченка містять всі елементи захисту банкнот номіналом 100 і 500 гривень зразка 2014 і 2015 року відповідно. Додатково на лицьовому боці на місці водяного знака нанесено трафаретною печаткою спеціальною оптично-змінною фарбою святкову айдентику - "30 років Незалежності України". Цей напис поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти.



У НБУ повідомили, що пам'ятні банкноти вже доступні в системі онлайн-замовлень, а також будуть реалізовуватися через інтернет-магазин нумізматичної продукції Національного банку і банками-дистриб'юторами ("Ощадбанк", "Укргазбанк", "Радабанк", "ТАСкомбанк").

Ціна пам'ятної банкноти номіналом 100 гривень - 114 гривень, пам'ятної банкноти номіналом 500 гривень - 512 гривень.