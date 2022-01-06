Нацбанк України з'ясував - куди українці витрачають гроші

У 2020 році надходження від платежів з-за кордону, від заробітчан, склали близько 12,5 млрд доларів. Саме ці гроші і складають основу валютної готівки в країні.

За підрахунками аналітиків, основні кошти йдуть на покупку об'єктів нерухомості, автомобілів, побутової техніки. Також цікаво, що багато хто з тих, хто працює в інших країнах, вкладають гроші в квартири в Україні, щоб після мати пасивний дохід від здачі.

За оцінками Миколи Онуфрієнка, приблизно 60 відсотків працівників купують житло для проживання, і 40 - з метою прибутку. Інвестиції в підприємництво або банківську систему через їхню нестабільність людей цікавлять менше. Вкладення в нерухомість з подальшою її здачею в оренду - це поки один з найбезпечніших бізнесів в Україні. Хоча голова Регіональної ради підприємців Львівщини Ростислав Сорока переконаний, що якщо вкладати в малий бізнес, доходи можуть бути більше.