Нацбанк України дозволив всім банкам приймати зношені купюри

В системі обороту грошових купюр відбувається постійний процес зносу і заміни зношених купюр на нові. Найбільше зносу піддаються купюри дрібного номіналу. На руках у населення зберігається великий обсяг таких купюр.

За повідомленням Національного банку України, починаючи з вересня місяця всім українським банкам доручено здійснювати прийом і передачу на експертизу до Національного банку сильно зношених банкнот. Раніше це могли робити тільки уповноважені банки.

Також Нацбанк поширив на інкасаторські компанії вимоги, які раніше виконували тільки банки - про вилучення і передачі в Нацбанк сумнівних банкнот для досліджень.

Крім того, НБУ зобов'язав інкасаторські компанії вилучати і передавати в поліцію банкноти, пофарбовані спеціальним розчином через несанкціоноване втручання в спецпристрій для зберігання цінностей.

Нагадаємо, Національний банк раніше заявив, що заміна банкнот низьких номіналів на відповідні номінали монет дозволить державі заощадити близько одного млрд гривень.