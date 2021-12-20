Нацбанк України дозволив всім банкам приймати зношені купюри

В системі обороту грошових купюр відбувається постійний процес зносу і заміни зношених купюр на нові. Найбільше зносу піддаються купюри дрібного номіналу. На руках у населення зберігається великий обсяг таких купюр.
За повідомленням Національного банку України, починаючи з вересня місяця всім українським банкам доручено здійснювати прийом і передачу на експертизу до Національного банку сильно зношених банкнот. Раніше це могли робити тільки уповноважені банки.
Також Нацбанк поширив на інкасаторські компанії вимоги, які раніше виконували тільки банки - про вилучення і передачі в Нацбанк сумнівних банкнот для досліджень.
Крім того, НБУ зобов'язав інкасаторські компанії вилучати і передавати в поліцію банкноти, пофарбовані спеціальним розчином через несанкціоноване втручання в спецпристрій для зберігання цінностей.
Нагадаємо, Національний банк раніше заявив, що заміна банкнот низьких номіналів на відповідні номінали монет дозволить державі заощадити близько одного млрд гривень.
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