Нацбанк України не буде реагувати на локдаун обліковою ставкою

Чи вплине введення локдауну в країні на облікові ставки банків? За словами члена Ради Нацбанку Віктора Козюка, це малоймовірно. Хіба що відбудуться докорінні зміни в прогнозі макроекономіки. Тільки в такому випадку регулятор змушений буде реагувати на локдаун обліковою ставкою.
На думку Віктора Козюка, регулятор оцінює локдаун як «шок, який проходить в часі». Тому при відсутності фундаментальних змін в макроекономічному прогнозі Нацбанк навряд чи відреагує на посилення карантину обліковою ставкою.
Також член Ради НБУ вважає, що Кабмін не повинен переносити локдаун на 2021 рік, хоча при цьому не впевнений, що такі обмеження дійсно будуть введені.
У НБУ також зазначають, що банківська система України відіграє зниження облікової ставки до 6% вже до кінця поточного року.
Нагадаємо, що, на думку члена Ради НБУ Віталія Шапрана, в 2020 році регулятор знижував облікову ставку досить швидкими темпами, але можна було б не зупинятися на рівні 6%.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі