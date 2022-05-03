Нацбанк України не буде реагувати на локдаун обліковою ставкою

Чи вплине введення локдауну в країні на облікові ставки банків? За словами члена Ради Нацбанку Віктора Козюка, це малоймовірно. Хіба що відбудуться докорінні зміни в прогнозі макроекономіки. Тільки в такому випадку регулятор змушений буде реагувати на локдаун обліковою ставкою.

На думку Віктора Козюка, регулятор оцінює локдаун як «шок, який проходить в часі». Тому при відсутності фундаментальних змін в макроекономічному прогнозі Нацбанк навряд чи відреагує на посилення карантину обліковою ставкою.

Також член Ради НБУ вважає, що Кабмін не повинен переносити локдаун на 2021 рік, хоча при цьому не впевнений, що такі обмеження дійсно будуть введені.

«Мабуть, потрібні якісь більш гнучкі заходи», - зазначає Козюк, додаючи, що дані заходи «повинні мати регіональний вимір».

У НБУ також зазначають, що банківська система України відіграє зниження облікової ставки до 6% вже до кінця поточного року.

«Можливо, ця тенденція буде зберігатися ще кілька наступних місяців», - не виключає член Ради Нацбанку.

Нагадаємо, що, на думку члена Ради НБУ Віталія Шапрана, в 2020 році регулятор знижував облікову ставку досить швидкими темпами, але можна було б не зупинятися на рівні 6%.