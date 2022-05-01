Нацбанк України наростив купівлю долара, що впав в ціні

11:04 31 липня Київ, Україна

Як стало відомо, на цьому тижні Нацбанк України в чотири рази збільшив закупівлю валюти в порівнянні з минулим тижнем. Поки вартість долара стала меншою за 27 гривень, Нацбанк встиг закупити 136 млн доларів.

Активність НБУ на валютному ринку пояснюється зниженням курсу долара нижче 27 гривень.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 1161,30 млн доларів і продав 169,50 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 991,80 млн доларів.

Нагадаємо, з серпня НБУ вирішив менше запасатися валютою і зменшує обсяг інтервенцій на міжбанку з 20 млн доларів до 5 млн доларів.