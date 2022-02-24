Нацбанк повідомив про роботу банків під час воєнного стану

11:29 24 лютий Київ, Україна

У Національному банку України розповіли про те, що зміниться у роботі фінансових установ під час воєнного стану у країні.

Голова НБУ Кирило Шевченко наголосив, що вартість гривні офіційно зафіксована на рівні 29,25 грн за долар.

Повідомляється про запровадження обмежень на зняття готівки з рахунків у банках. Можна буде отримати не більше ніж 100 тисяч гривень на день.

Фінансовий регулятор призупинив роботу валютного ринку, винятки становлять лише операції із продажу іноземної валюти.

Важливо! Сума обмеження для зняття готівки не включає зарплати, виплати, у тому числі соціальні.

Національним банком обмежується видача готівки в іноземній валюті з рахунків клієнтів.

Запроваджується мораторій для проведення транскордонних платежів.

Обмеження щодо зняття готівки та проведення транскордонних платежів не стосується підприємств та установ, які забезпечують виконання мобілізаційних планів уряду.

Також НБУ зупиняє операції за рахунками росіян. Банки, що випускають електронні гроші, зупиняють їхній випуск та обіг.

Повідомляється, що режим роботи банків залишиться тим самим, за відсутності загрози життю та здоров'ю населення. Доступ до сейфових ящиків буде безперебійним.

Зазначається, що на тлі обмежень з готівкою всі безготівкові розрахунки будуть здійснюватися в звичайному порядку.

Для підтримки ліквідності українських банків НБУ запроваджує бланкове рефінансування без обмежень на строк до 1 року з можливістю пролонгації ще на 1 рік.

Платежі уряду виконуються без обмежень.