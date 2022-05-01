Нацбанк прогнозує поліпшення ситуації на ринку праці

13:46 30 липня Київ, Україна

Ситуація на ринку праці в Україні буде поліпшуватися через відновлення економіки, повідомляється в щоквартальному інфляційному звіті НБУ за липень 2021 року.

"Безробіття в середньому в 2021 році знизиться до 9,1%, а в 2022 році - наблизиться до природного рівня (8,5%)", - йдеться в повідомленні.

Підвищення соціальних стандартів і подальше пожвавлення економіки буде підтримувати збільшення доходів громадян. Номінальна зарплата в 2021 році зросте на 18,8% і на 10,8% в наступному році, а реальна - на 8,7% і на 3,9% відповідно.



Як повідомлялося, кількість зареєстрованих безробітних в Україні станом на 24 червня склала 354 тисячі осіб, що на 105 тис. менше, ніж на початку року, коли на 1 січня на обліку перебувало 459 тис. безробітних. Починаючи з квітня 2021 року ситуація на ринку праці поступово стабілізується завдяки відновленню економіки на тлі поліпшення епідемічної ситуації та зменшення карантину.