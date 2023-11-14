Нацбанк підвищив курси долара та євро: третій день поспіль американська валюта дорожчає

Національний банк значно збільшив офіційні курси долара та євро, і третій день поспіль американська валюта дорожчає, за даними, опублікованими на сайті регулятора 14 листопада.
Офіційний курс долара на завтра встановлено на рівні 36,3171 грн за 1 долар, що означає підвищення на 0,1562 грн. Євро також подорожчало більш ніж на третину копійки, досягнувши позначки 38,9392 грн за 1 євро, що є зростанням на 0,3447 грн.
На міжбанківському ринку курс долара сьогодні збільшився на 8 копійок, склавши 36,32-36,34 грн/долар (купівля-продаж). На готівковому ринку вартість американської валюти підвищилася на 10 копійок, досягнувши 37,85 гривні за долар.
Офіційний курс долара на завтра встановлено на рівні 36,3171 грн за 1 долар, що означає підвищення на 0,1562 грн. Євро також подорожчало більш ніж на третину копійки, досягнувши позначки 38,9392 грн за 1 євро, що є зростанням на 0,3447 грн.
На міжбанківському ринку курс долара сьогодні збільшився на 8 копійок, склавши 36,32-36,34 грн/долар (купівля-продаж). На готівковому ринку вартість американської валюти підвищилася на 10 копійок, досягнувши 37,85 гривні за долар.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі