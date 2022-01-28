Нацбанк: офіційний курс валют на 14 вересня і падіння гривні

11:09 12 вересень Київ, Україна

Триває поступальне зниження курсу гривні. Не дивлячись на це, Національний банк України продовжує зниження офіційного курсу національної валюти. Так, за інформацією на сайті НБУ, на понеділок, 14 вересня, він знизив вартість гривні до американського долара майже на 7 копійок, а до євро - майже 10 копійок.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:

- 100 доларів США - 2790,03 гривень (+0,0657 грн)

- 100 євро - 3306,74 гривень (+0,0987 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу виріс на 9 копійок - до 27,96 гривні за долар, курс в покупці підріс на 8 копійок - 27,93 гривні за долар. Курс євро в продажу впав на 6 копійок - до 33,10 гривні за євро.

Нагадаємо, на п'ятницю Нацбанк опустив офіційний курс гривні на 0,5 копійки - до 27,83 грн/дол.

Також повідомлялося, що на цьому тижні НБУ подвоїв обсяги покупки валюти на міжбанку в порівнянні з попереднім тижнем - до $22,5 млн.