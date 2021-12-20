Нацбанк виявив шахрайство на суму близько 5 млрд гривень

13:43 24 липень Київ, Україна

Національним банком України були виявлені підозрілі фінансові операції на загальну суму 4,6 мільярда гривень. Небанківські фінансові компанії, а також операції клієнтів потрапили під підозру. Нацбанк України направив листи в податкову службу та інші правоохоронні органи для з'ясування обставин.

На порталі Нацбанку повідомляється, що регулятор направив один лист в Національне антикорупційне бюро лист, в якому вказує на підозрілі фіноперації на суму в 24,9 мільйона доларів. Національний банк дав зрозуміти, що підозрілі фінансові операції можуть включати вилучення капіталу, легалізацію доходів здобутих злочинним шляхом, переказ грошових коштів в готівкову форму і ухилення від сплати податків.

Варто відзначити, що в минулому році НБУ направив багато подібних повідомлень в правоохоронні органи. 14 скарг стосувалося махінацій на суму близько 29,2 мільярда гривень, 98 мільйони доларів. Також НБУ відправив 18 листів про великих аферах на суму 1,4 мільярда гривень, 1,12 мільярда доларів, 51,1 мільйона євро, 69,6 мільйона рублів, і 48 мільйони злотих. Навздогін було направлено 4 листи про можливих махінаціях в НАБУ і 1 в Службу безпеки України.

Нагадаємо, що в Україні вчасно карантину зросла кількість фінансових операцій за безготівковим розрахунком. При цьому найпопулярнішим видом шахрайства з платіжними картками як і раніше залишається соціальна інженерія та телефонні афери.

Також НБУ повідомляє, що українські банки мають достатню ліквідність і засобів, щоб запустити процес кредитування.

За словами нового глави Національного банку України Кирила Шевченка, українська економіка потребує банківському секторі як ніколи. Реальний сектор потребує інвестицій, а українці потребують доступних кредитах для пошуку житла і розвитку власного бізнесу.