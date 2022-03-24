Нацбанк оприлюднив офіційний курс на вівторок, 29 червня

Нацбанк оприлюднив офіційний курс валют, який буде діяти після затяжних триденних вихідних: 29 червня долар знову дещо впаде в ціні.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Таким чином, офіційний курс долара знову знизився після зростання напередодні. У свою чергу курс євро почав падати після того, як протягом трьох днів намагався відійти від мінімумів за останні 10 місяців.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2739,64 гривні (-0,0625 грн);
- 100 євро - 3274,01 гривні (+0,1556 грн).
А ось на міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу впав на 21 копійку - до 27,35 гривні за долар. Курс в покупці знизився на 22 копійки - до 27,33 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 19 копійок - до 32,74 гривні за євро.
Таким чином, офіційний курс долара знову знизився після зростання напередодні. У свою чергу курс євро почав падати після того, як протягом трьох днів намагався відійти від мінімумів за останні 10 місяців.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2739,64 гривні (-0,0625 грн);
- 100 євро - 3274,01 гривні (+0,1556 грн).
А ось на міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу впав на 21 копійку - до 27,35 гривні за долар. Курс в покупці знизився на 22 копійки - до 27,33 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 19 копійок - до 32,74 гривні за євро.
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