НАБУ веде розслідування проти менеджерів «Укрінмашу»

Генеральний директор і заступник директора компанії «Укрінмаш» отримали підозри в розтраті. Йдеться про розслідування, яке веде Національне антикорупційне бюро. За їхньою версією, топові менеджери «Укрінмашу» розтратили понад 3,5 млн гривень.

Виконавець обов'язків гендиректора зараз займає керівну посаду на держпідприємстві «Укроборонсервіс». Підозру отримали і чинний начальник одного з департаментів, начальники двох відділів контрактів «Укрінмашу» і директор приватної компанії.

За даними слідства, протягом 2014-2015 років посадові особи організували постачання за кордон продукції, виробленої на інших підприємствах «Укроборонпрому». Учасником схеми була і приватна компанія.

При цьому, кінцевий вигодонабувач був у дружніх стосунках з одним з топменеджерів «Укрінмашу». Таким чином, «Укроборонпром» незаконно перерахував приватній компанії майже 3,5 мільйона гривень.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.