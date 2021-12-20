Наглядовій раді доручено оцінити компетентність голови правління "Укрзалізниці"

Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на протокол засідання Наглядової ради. Як методика обраний метод конфіденційних співбесід з кожним з членів правління і виконавців обов'язків, вони були заплановані на період з 12 по 15 березня.
А вже завтра, 15 березня 2021 року, Наглядова рада в повному складі зустрінеться з Володимиром Жмаком. Наскільки ефективна така метода, не обговорюється, тому що в Наглядовій раді не зможуть самостійно оцінити професіоналізм глави компанії через нестачу профільних знань. У такій ситуації залишається сподіватися виключно на порядність членів правління.
Причиною перевірки компетентності нового глави правління, який приступив до виконання обов'язків лише у другій половині 2020 року, стало невиконання фінансового плану на 25 млрд грн (чверті запланованого).
Нагадаємо! Фінансовий план на 2020 рік був затверджений тільки в кінці літа 2020 року. Жодного звіту про те, яка робота проводиться Наглядовою радою, немає з моменту реформування.
Але ні цей момент, ні умови жорсткого карантину внаслідок пандемії, ні занепадницький стан УЗ, в якому компанію прийняв Володимир Жмак, не взяті до уваги. Наглядова рада і ТСК вирішили, що виною всьому зменшення тарифів на вантажоперевезення. Наскільки обґрунтований цей висновок і як він пов'язаний з реальним станом справ в цифрах, не повідомляється. Для визначення компетентності обрана інша методика.
Володимир Жмак в одному зі своїх інтерв'ю заявив, що за тими тарифами, які діяли раніше, реалізувати послуги вантажоперевезень не представлялося можливим, тому що компанії, які закуповують списані вагони в сусідніх країнах, пропонували набагато нижчу вартість. В результаті частка перевезень УЗ на ринку скоротилася до 19%. За минулі два місяці роботи, завдяки новим тарифам, цей показник піднявся до 24%, а компанія вже в цьому році планує вийти на прибуток в 3,5 млрд грн.
Нагадаємо! Відповідальний за вантажоперевезення Іраклі Езугбая 11 березня подав у відставку. Він пояснив свій відхід відвертим цькуванням.
Коли і хто оцінить компетентність Наглядової ради, не повідомляється. Іван Баканов звернувся до прем'єр-міністра Шмигаля з питанням про необхідність проведення додаткового аналізу ефективності Наглядової ради УЗ ще в квітні 2020 року, коли аудит показав колосальні недоїмки і порушення на 12 млрд грн в період з початку 2018 по осінь 2019 року, задовго до пандемії.
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