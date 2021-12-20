Наглядовій раді доручено оцінити компетентність голови правління "Укрзалізниці"

"Укрзалізниці",

порядку

Володимира

його

Наглядова радав якій тільки один з учасників має залізничну освіту, прийняла рішення в терміновомуоцінити компетентність правління держкомпанії, а саме:Жмака ізаступників.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на протокол засідання Наглядової ради. Як методика обраний метод конфіденційних співбесід з кожним з членів правління і виконавців обов'язків, вони були заплановані на період з 12 по 15 березня.

А вже завтра, 15 березня 2021 року, Наглядова рада в повному складі зустрінеться з Володимиром Жмаком. Наскільки ефективна така метода, не обговорюється, тому що в Наглядовій раді не зможуть самостійно оцінити професіоналізм глави компанії через нестачу профільних знань. У такій ситуації залишається сподіватися виключно на порядність членів правління.

Причиною перевірки компетентності нового глави правління, який приступив до виконання обов'язків лише у другій половині 2020 року, стало невиконання фінансового плану на 25 млрд грн (чверті запланованого).

Нагадаємо! Фінансовий план на 2020 рік був затверджений тільки в кінці літа 2020 року. Жодного звіту про те, яка робота проводиться Наглядовою радою, немає з моменту реформування.

Але ні цей момент, ні умови жорсткого карантину внаслідок пандемії, ні занепадницький стан УЗ, в якому компанію прийняв Володимир Жмак, не взяті до уваги. Наглядова рада і ТСК вирішили, що виною всьому зменшення тарифів на вантажоперевезення. Наскільки обґрунтований цей висновок і як він пов'язаний з реальним станом справ в цифрах, не повідомляється. Для визначення компетентності обрана інша методика.

Володимир Жмак в одному зі своїх інтерв'ю заявив, що за тими тарифами, які діяли раніше, реалізувати послуги вантажоперевезень не представлялося можливим, тому що компанії, які закуповують списані вагони в сусідніх країнах, пропонували набагато нижчу вартість. В результаті частка перевезень УЗ на ринку скоротилася до 19%. За минулі два місяці роботи, завдяки новим тарифам, цей показник піднявся до 24%, а компанія вже в цьому році планує вийти на прибуток в 3,5 млрд грн.

"Замість похвали за хорошу роботу ми отримали хвилю критики - "Подивіться! Цей Жмак заводить "Укрзалізницю" в збитки! Він же міг здавати ці зерновози по 1100 грн, і на 1000 зерновозах заробити 1100000 грн на день! А він їх здає по 750 і заробляє 750 000 грн, фактично завдаючи компанії щоденний збиток в 350000 грн. "Але чомусь ніхто не говорить про те, що по 1100 грн ці вагони нікому взагалі не були потрібні, і компанія, таким чином, заробляла на них "круглий нуль". Якщо не йшла в "мінус", тому що ці вагони стояли під парканом, вимагали технічного обслуговування, іржавіли", - заявив Володимир Жмак.

Нагадаємо! Відповідальний за вантажоперевезення Іраклі Езугбая 11 березня подав у відставку. Він пояснив свій відхід відвертим цькуванням.

Коли і хто оцінить компетентність Наглядової ради, не повідомляється. Іван Баканов звернувся до прем'єр-міністра Шмигаля з питанням про необхідність проведення додаткового аналізу ефективності Наглядової ради УЗ ще в квітні 2020 року, коли аудит показав колосальні недоїмки і порушення на 12 млрд грн в період з початку 2018 по осінь 2019 року, задовго до пандемії.