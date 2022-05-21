Трудова міграція, що набирає обертів, негативно позначиться на економіці - експерти

14:59 17 серпня Київ, Україна

Українській владі вже зараз потрібно задуматися над впровадженням держполітики для протидії відтоку українських фахівців з країни.

Таку думку висловили низка експертів в сфері економіки.

"Поки - я підкреслюю, поки що - трудова міграція українців з України не несе великої загрози для нашого економічного розвитку. Але рано чи пізно люди почнуть для себе вибирати можливості майбутнього проживання, і будуть вибирати країну, в якій вони захочуть залишитися. І ось тут постане питання: чи захоче трудовий мігрант залишитися в Україні. І ось це вже буде нести в майбутньому загрозу для нашого економічного розвитку", - попередив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Експерти констатують, що іноземні фірми з підбору кадрів розміщують в соцмережах все більше оголошень з "вигідними пропозиціями" для українських фахівців, особливо звертаючи увагу на представників технічних спеціальностей.

"Країни-сусіди, не тільки Польща. Це робить Білорусь, де пів мільйона наших мігрантів, Росія, Китай забирають наші технічні кадри, інші країни Азії... Вони всі зацікавлені максимально забрати наші технічні кадри, тому що перш за все це висока якість, низька ціна", - пояснив директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник.

При цьому, на думку аналітиків, "полювання" на трудові кадри з України в перспективі буде тільки посилюватися, адже Європа істотно "старіє" і потребує досвідчених рук. Тому Україні слід негайно впроваджувати системну державну політику з протидії "відтоку мізків", зокрема, вводячи підтримку вітчизняного бізнесу, який системно інвестує в людський ресурс.