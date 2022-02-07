На ЗНО в Україні витратять 461 млн гривень

Міністерство фінансів України визначило бюджет для проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Для дотримання всіх режимів безпеки урядом буде виділено 461 млн гривень з бюджету країни.

Кошти розподілять наступним чином:

232 млн грн виділять на заробітну плату фахівців, залучених до організації та проведення оцінювання;

209 млн грн - на функціонування Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) та його регіональних підрозділів для забезпечення проведення ЗНО;

20 млн грн - на придбання захисних засобів, а також засобів для дезінфекції рук учасників ЗНО та осіб, що його забезпечують, дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь.

За даними УЦОЯО, для проходження ЗНО в 2021 році зареєструвалися понад 389 000 осіб. Серед них - 219 600 осіб - випускники закладів загальної середньої освіти в цьому році, що становить 56,4% від загальної кількості зареєстрованих осіб.