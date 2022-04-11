На Запорізькій АЕС під’єднали до енергосистеми енергоблок №4

Як стало відомо з повідомлення пресслужби національної атомно-енергетичної компанії (НАЕК) «Енергоатом», сьогодні вночі був виведений з резерву і запущений енергоблок №4 на Запорізькій АЕС. Вперше за довгий час на ЗАЕС працюють більше половини енергоблоків.
В цей час в роботі перебувають чотири енергоблоки ЗАЕС з шести.
На енергоблоці №2 йде 96-а доба планового середнього ремонту, на енергоблоці №5 - 213-а доба.
Нагадаємо, в липні Міненерго скоригував енергетичний баланс, підвищивши середню потужність атомних електростанцій з 7,4 ГВт до 7,9 ГВт.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі