На Закарпатті не підвищуватимуть ціни на продукти

19:24 25 лютий Київ, Україна

На зустрічі з головою Закарпатської облдержадміністрації Віктором Микитою підприємці погодилися не підвищувати ціни на продукти, адже в умовах воєнного стану робити інакше неправильно. Низка товарів підприємці запропонували роздавати переселенцям безкоштовно.



Про це на брифінгу повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

"Ми провели зустріч із представниками великого та середнього бізнесу та обговорили з ними питання того, що ми контролюватимемо ціни. І вони з цим погодилися. Усі вони розуміють, що заробляти зараз у такій ситуації неправильно. Деякі підприємці повідомили, що є низка товарів, які вони готові нам надати на безоплатній основі, якщо це потрібно буде для переселенців. Ми насамперед контролюватимемо вартість продуктів першої необхідності, щоб ціни не піднімалися і залишалися на стабільному рівні", - сказав керівник ОДА.

Також визначили порядок роботи зерносховищ, що знаходяться на території області. Розрахували залишки — їх поки що достатньо.



Наразі йдеться про те, щоб отримати ще й гуманітарну допомогу.



Підприємства, що працюють цілодобово у дві-три зміни, продовжують працювати так і далі. Національна поліція охоронятиме такі підприємства та здійснюватиме патрулювання навколишніх територій.