На Закарпатті не підвищуватимуть ціни на продукти

На зустрічі з головою Закарпатської облдержадміністрації Віктором Микитою підприємці погодилися не підвищувати ціни на продукти, адже в умовах воєнного стану робити інакше неправильно. Низка товарів підприємці запропонували роздавати переселенцям безкоштовно.
Про це на брифінгу повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.
Про це на брифінгу повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.
Також визначили порядок роботи зерносховищ, що знаходяться на території області. Розрахували залишки — їх поки що достатньо.
Наразі йдеться про те, щоб отримати ще й гуманітарну допомогу.
Підприємства, що працюють цілодобово у дві-три зміни, продовжують працювати так і далі. Національна поліція охоронятиме такі підприємства та здійснюватиме патрулювання навколишніх територій.
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