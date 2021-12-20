На валютному ринку спостерігається очікуване зниження курсу долара

Як і прогнозував радник президента з питань економіки Олег Устенко, початок цього тижня принесло зниження курсу долара. Так, за інформацією BIN.ua , в обмінних пунктах столичних банків з сьогоднішнього дня ціна американської валюти почала падати.

Так, у понеділок, 27 липня, курс продажу готівкового долара знизився на 3 копійки до 27,94 UAH / USD, курс купівлі - на 2 копійки до 27,65 UAH / USD.

При цьому середній курс покупки євро виріс на 10 копійок до 31,84 UAH / EUR, курс продажу - на 18 копійок до 32,55 UAH / EUR.

Відзначимо, минулого тижня курс долара перевищив 28 гривень, але в кінці тижня зростання припинилося.

Нацбанк вперше за два тижні зміцнив курс гривні на 27 липня на 12 копійок - до 27,75 за долар.

Нагадаємо, напередодні в Нацбанку заявили, що долар дорожчає останнім часом через психологічних факторів. Для стрибка курсу вистачило публічних заяв про необхідність девальвації гривні, кажуть в центробанку.