На посилення ЗСУ та СБУ Кабмін виділив 34,5 млрд грн

08:43 13 квітня Київ, Україна

Одним із дев'яти напрямків діяльності Кабінету Міністрів України після масштабного вторгнення росії є фінансування силового блоку.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у відеозверненні 12 квітня, воно опубліковане на YouTube-каналі Кабміну.