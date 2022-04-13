На посилення ЗСУ та СБУ Кабмін виділив 34,5 млрд грн

Одним із дев'яти напрямків діяльності Кабінету Міністрів України після масштабного вторгнення росії є фінансування силового блоку.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у відеозверненні 12 квітня, воно опубліковане на YouTube-каналі Кабміну.
"Армія – ключовий пріоритет, тому минулого тижня додатково направили 33 млрд грн для Збройних сил України та додатково 1,5 млрд грн для Служби безпеки України", – сказав він.
За словами прем'єр-міністра, 19 млрд грн підуть на закупівлю озброєння, 7 млрд грн – на ремонт техніки та озброєння, а 5 млрд грн – на закупівлю речового майна та засобів індивідуального захисту військовим. Ще 1,3 млрд грн спрямують на оперативне забезпечення.
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