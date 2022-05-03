На українських автозаправках знову підвищилася ціна на автогаз

09:16 03 серпня Київ, Україна

Роздрібна ціна на скраплений газ в мережах АЗС продовжує зростати. У деяких мережах паливо подорожчало на 30 копійок.





Зокрема, в мережі SOCAR продукт подорожчав на 30 копійок/л, до 17,78 грн/л. На АЗС KLO і Рур груп вартість ресурсу виросла в середньому на 20 копійок/л, до 17,19 грн/л і 17,09 грн/л відповідно, відзначає видання.



На 10 копійок за літр газу підняли ціни Фактор, Marshal, Авантаж 7 і Катрал.



Від п'яти до 20 копійок за літр автогазу стали брати більше в БРСМ-Нафта, SUNOIL, Motto, Овіс, Luxwen і Mango.



Максимальна ціна за літр автогазу склала 17,78 гривні, пише Enkorr з посиланням на дані щотижневого моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи А-95.Зокрема, в мережі SOCAR продукт подорожчав на 30 копійок/л, до 17,78 грн/л. На АЗС KLO і Рур груп вартість ресурсу виросла в середньому на 20 копійок/л, до 17,19 грн/л і 17,09 грн/л відповідно, відзначає видання.На 10 копійок за літр газу підняли ціни Фактор, Marshal, Авантаж 7 і Катрал.Від п'яти до 20 копійок за літр автогазу стали брати більше в БРСМ-Нафта, SUNOIL, Motto, Овіс, Luxwen і Mango.

В цілому з початку липня роздрібні ціни на автогаз виросли на 1,52 грн/л, або 10%, тоді як гуртові партії на ГНС подорожчали до 28 380 грн/т.