На Сумщині найбільше коштів інвестували у придбання сільгосптехніки

19:51 06 січень Київ, Україна

У Сумській області протягом січня-листопада 2021 року на розвиток агропромислового комплексу та сільських територій залучили 2,1 млрд. грн. інвестицій, що становить 122% до відповідного періоду 2020 року.

Про це повідомляє Департамент агропромислового розвитку Сумської ОДА.

Більше інвестицій направили на придбання сільгосптехніки – 1003 млн грн та у розвиток інфраструктури аграрного ринку – 923,6 млн грн.
«У галузь рослинництва залучено 30 млн. гривень інвестицій, тваринництва – 129 млн. гривень. У розвиток харчової та переробної галузі області спрямовано з початку 2021 року 11 млн. гривень інвестицій, на модернізацію машино-тракторного парку – 10,5 млн. гривень», – йдеться у повідомленні.