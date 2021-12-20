На стабільність гривні впливає президент і валютні резерви

11:51 11 серпень Київ, Україна

Зростання міжнародних валютних резервів, а також ініціативи президента України Володимира Зеленського безпосередньо впливають на стабільність гривні. Про це свідчать показники останніх тижнів.

Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить коливатися в діапазоні 27,6-27,7 гривень за долар. Курс гривні в понеділок, 10 серпня, залишився стабільним і тримався на позначці 27,63 гривень за долар.

Така динаміка спостерігається після появи повідомлення про те, що міжнародні резерви України в липні виросли на 1%, до 28,8 млрд доларів. Зростання резервів протягом минулого місяця обумовлений перш за все успішним розміщенням урядом єврооблігацій. Так, з початку року чисті міжнародні резерви НБУ зросли на 10,7%, або на 1,689 млрд доларів.

Ринок оцінює ситуацію з ініціативами президента України Володимира Зеленського з підвищення мінімальної зарплати. Раніше президент вніс до Верховної Ради законопроект про зміни до держбюджету, який передбачає збільшення мінімальної зарплати з 1 вересня зі 170 до 180 доларів. Очевидно, що підвищення ляже додатковим навантаженням на бюджет, що в умовах кризи буде складно підтримувати.

На поточному тижні ринок буде стежити за поведінкою нерезидентів і розміщенням ОВДП.

Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить коливатися в діапазоні 27,6-27,7 гривень за долар