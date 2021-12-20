На утримання лісового господарства Луцької громади витратять 1,4 млн гривень

14:25 03 грудень Київ, Україна

У Луцьку затвердили програму розвитку та утримання комунального лісового господарства міської територіальної громади на 2022-2024 роки, на реалізацію якої потрібно 1 мільйон 395 тисяч гривень.



Про це стало відомо на засіданні 22 сесії Луцької міської ради.



Як йдеться у програмі, лісове господарство на площі 188,1 га віднесено до Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща». Територіально знаходиться у північно-західній частині села Кульчин.



Оскільки КП «Господар» Жидичинської сільської ради перебуває у процесі ліквідації, лісові насадження планується передати у постійне користування комунальному підприємству «Парки та сквери м. Луцьк». Тому виникла потреба розробки програми розвитку та утримання комунального лісового господарства Луцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки. На реалізацію програми потрібно 1 мільйон 395 тисяч гривень на три роки.



Метою програми є забезпечення сталого розвитку лісів міської територіальної громади, безперервне їхнє відновлення та розвиток деревостанів, подібних до порід, структурою та динамікою до природних лісів відповідних умов проростання, формування різновікових змішаних лісів, забезпечення належної охорони та захисту лісів від самовільного вирубування і лісних пожеж.