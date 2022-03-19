На рахунках росіян у швейцарських банках лежить 214 млрд доларів

17:34 17 березня Київ, Україна

За даними Швейцарської асоціації банкірів (Schweizerische Bankiervereinigung SBVg), швейцарські банки тримають на своїх рахунках від 150 до 200 млрд швейцарських франків (160-214 млрд доларів), що належать російським клієнтам.



Президент SBVg Марсель Ронер (Marcel Rohner) не уточнював обсяг коштів, заблокованих в результаті економічних санкцій, введених Швейцарією проти Росії.



Він додав, за даними інформаційного агентства Keystone-SDA, що точна сума блокованих коштів стане зрозумілою пізніше після того, як приблизно в червні банки відзвітують перед міністерством економіки. Російські клієнти, що потрапили в чорний список, нагадав М. Ронер, не зможуть знімати гроші зі своїх швейцарських рахунків,