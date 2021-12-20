На ринку нерухомості ціни знову впали

13:19 20 липень Київ, Україна

Голова правління Національної асоціації брокерів Руслан Русової пояснив, чому на ринку нерухомості з'явилося так багато привабливих за ціною і умовами варіантів. Також він акцентував увагу на тому, що ціни у вересні можуть також знизиться.

Чому змінилися ціни на оренду квартир?

За його словами, ціни змінилися тому, що закрилися навчальні заклади не тільки в Києві, а й в інших містах. І студенти роз'їхалися додому. Тому на ринку з'явилося багато пропозицій по оренді житла, що здається на довгостроковий термін.

«І що станеться у вересні - будуть відкриті навчальні заклади, яка буде процедура навчання - на сьогодні ще не відомо. Тому говорити про якісь тенденції на ринку нерухомості по довгострокової оренди - рано. Треба розуміти, що буде восени », - зазначив Русової.

Він пояснив, що як раз в серпні студенти починали активно орендувати квартири на період навчання. Сьогодні ще все чекають, бо не знають, як буде проходити навчання.

А як же дорога нерухомість?

Якщо говорити про дорогу нерухомість - там ситуація стабільна, зазначив експерт. Її знімають особи, які займаються бізнесом і підприємництвом. Там менше складова яких ризиків.

Якщо не буде дистанційного навчання - ціни повернуться?

Експерт підкреслив: треба пам'ятати, що ціна змінюється щодо долара. На ринку нерухомості все прив'язані до валюти. Якщо гривня дешевше - нерухомість теж починає дешевшати. Якщо гривня стабільна - оренда стає дорожче.