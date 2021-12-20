На ринку нерухомості ціни знову впали

Голова правління Національної асоціації брокерів Руслан Русової пояснив, чому на ринку нерухомості з'явилося так багато привабливих за ціною і умовами варіантів. Також він акцентував увагу на тому, що ціни у вересні можуть також знизиться.
Чому змінилися ціни на оренду квартир?
За його словами, ціни змінилися тому, що закрилися навчальні заклади не тільки в Києві, а й в інших містах. І студенти роз'їхалися додому. Тому на ринку з'явилося багато пропозицій по оренді житла, що здається на довгостроковий термін.
Він пояснив, що як раз в серпні студенти починали активно орендувати квартири на період навчання. Сьогодні ще все чекають, бо не знають, як буде проходити навчання.
А як же дорога нерухомість?
Якщо говорити про дорогу нерухомість - там ситуація стабільна, зазначив експерт. Її знімають особи, які займаються бізнесом і підприємництвом. Там менше складова яких ризиків.
Якщо не буде дистанційного навчання - ціни повернуться?
Експерт підкреслив: треба пам'ятати, що ціна змінюється щодо долара. На ринку нерухомості все прив'язані до валюти. Якщо гривня дешевше - нерухомість теж починає дешевшати. Якщо гривня стабільна - оренда стає дорожче.
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