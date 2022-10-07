На реконструкцію харчоблоків у шкільних закладах витратить ще 1,5 мільярда гривень

Влада України ухвалила рішення, що вже наступного року на реконструкцію харчоблоків у шкільних закладах витратять 1,5 мільярда гривень.
У порівнянні з поточним роком ця сума відрізняється у 6 разів.
У порівнянні з поточним роком ця сума відрізняється у 6 разів.
На початку року держава підтримала модернізацію харчоблоків, виділивши фінансування у розмірі 150 мільйонів гривень, а місцеві бюджети додали ще 90 мільйонів, що загалом – 242 мільйони гривень.
Міністр освіти Сергій Шкарлет відзвітував про масштаби виконаної роботи.
Загалом, за словами чиновника, від початку дії реформи було вдосконалено понад 1200 одиниць блоків громадського харчування у школах. Якщо точніше:
♦ У Львівській області провели у понад 150 навчальних закладах.
♦ У Волинській області - у 112 закладах;
♦ У Вінницькій області - 6 харчоблоків;
♦ У Рівненській області - 98 харчоблоків
Як відомо, дану реформу в Україні запроваджено з ініціативи Олени Зеленської. Також цього року було представлено повне оновлення шкільного меню, до раціону школярів додано більше фруктів та м'яса.
Міністр освіти Сергій Шкарлет відзвітував про масштаби виконаної роботи.
Загалом, за словами чиновника, від початку дії реформи було вдосконалено понад 1200 одиниць блоків громадського харчування у школах. Якщо точніше:
♦ У Львівській області провели у понад 150 навчальних закладах.
♦ У Волинській області - у 112 закладах;
♦ У Вінницькій області - 6 харчоблоків;
♦ У Рівненській області - 98 харчоблоків
Як відомо, дану реформу в Україні запроваджено з ініціативи Олени Зеленської. Також цього року було представлено повне оновлення шкільного меню, до раціону школярів додано більше фруктів та м'яса.
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