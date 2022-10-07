На реконструкцію харчоблоків у шкільних закладах витратить ще 1,5 мільярда гривень

22:01 12 листопада Київ, Україна

Влада України ухвалила рішення, що вже наступного року на реконструкцію харчоблоків у шкільних закладах витратять 1,5 мільярда гривень.



У порівнянні з поточним роком ця сума відрізняється у 6 разів.

На початку року держава підтримала модернізацію харчоблоків, виділивши фінансування у розмірі 150 мільйонів гривень, а місцеві бюджети додали ще 90 мільйонів, що загалом – 242 мільйони гривень.



Міністр освіти Сергій Шкарлет відзвітував про масштаби виконаної роботи.



Загалом, за словами чиновника, від початку дії реформи було вдосконалено понад 1200 одиниць блоків громадського харчування у школах. Якщо точніше:



♦ У Львівській області провели у понад 150 навчальних закладах.



♦ У Волинській області - у 112 закладах;



♦ У Вінницькій області - 6 харчоблоків;



♦ У Рівненській області - 98 харчоблоків



Як відомо, дану реформу в Україні запроваджено з ініціативи Олени Зеленської. Також цього року було представлено повне оновлення шкільного меню, до раціону школярів додано більше фруктів та м'яса.