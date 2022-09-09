18:49 09 вересня Київ, Україна

Згідно з спільним аналізом уряду України, Європейської комісії та Світового банку, на повоєнне відновлення України знадобиться €349 млрд. Ця сума може зрости через те, що бойові дії все ще продовжуються.

Попередня оцінка, що відображає мінімальні потреби країни, була надана на основі даних про збитки, завдані росією з 24 лютого по 1 червня. Фізична шкода склала не менше $97 млрд. Особливо постраждали житловий сектор, транспорт, торгівля та промисловість. Руйнування зосереджено насамперед у Донецькій, Луганській, Харківській, Київській, Запорізькій та Чернігівській областях.



Протягом наступних 36 місяців Україні знадобиться $105 млрд на задоволення найбільш невідкладних потреб, серед яких:

відновлення освіти та охорони здоров'я,

систем опалення та енергопостачання,

підтримка сільського господарства,

ремонт найважливіших транспортних шляхів,

розмінування територій,

розчищення населених пунктів від завалів

"Лише в рамках першого етапу відновлювальних робіт країні необхідно 17 млрд доларів, з яких Україні вже цього року потрібно 3,4 млрд", - сказав український прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що Євросоюз уже зібрав 10 млрд євро для фінансової, гуманітарної та військової допомоги Києву.. Ще п'ять мільярдів буде виділено пізніше.