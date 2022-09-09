Згідно з спільним аналізом уряду України, Європейської комісії та Світового банку, на повоєнне відновлення України знадобиться €349 млрд. Ця сума може зрости через те, що бойові дії все ще продовжуються.
Попередня оцінка, що відображає мінімальні потреби країни, була надана на основі даних про збитки, завдані росією з 24 лютого по 1 червня. Фізична шкода склала не менше $97 млрд. Особливо постраждали житловий сектор, транспорт, торгівля та промисловість. Руйнування зосереджено насамперед у Донецькій, Луганській, Харківській, Київській, Запорізькій та Чернігівській областях.
Протягом наступних 36 місяців Україні знадобиться $105 млрд на задоволення найбільш невідкладних потреб, серед яких:
Протягом наступних 36 місяців Україні знадобиться $105 млрд на задоволення найбільш невідкладних потреб, серед яких:
- відновлення освіти та охорони здоров'я,
- систем опалення та енергопостачання,
- підтримка сільського господарства,
- ремонт найважливіших транспортних шляхів,
- розмінування територій,
- розчищення населених пунктів від завалів
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що Євросоюз уже зібрав 10 млрд євро для фінансової, гуманітарної та військової допомоги Києву.. Ще п'ять мільярдів буде виділено пізніше.
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