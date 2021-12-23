На галузі охорони здоров'я Львівської області виділять 670 млн. грн.

18:08 23 грудень Київ, Україна

Депутати обласної ради погодили зміни до Комплексної програми підтримки галузі охорони здоров'я Львівської області.

Передбачається, що наступного року на фінансування програми з обласного бюджету має бути виділено 670 млн.. грн.

Понад 500 млн грн буде направлено на підтримку закладів охорони здоров'я, у тому числі тих, які надають медичну допомогу хворим COVID-19. Також у рамках програми забезпечуватиметься хворих медикаментами, витратними матеріалами, лікарськими засобами, засобами догляду, імплантатами, продуктами лікувального харчування.

Крім того, програма передбачає повний комплекс діагностики та лікування раку та впровадження найефективніших методів сучасної медицини для високоспеціалізованого лікування, а також заходи щодо протидії ВІЛ-інфекції СНІДу.

Як розповіла голова профільної комісії Ганна Ярмола, наступного року на придбання високоспеціалізованого медичного обладнання та техніки установам медицини області виділено 50 млн.. грн. Ще 2 млн. грн. депутати планують направити на аудит комунальних лікарень. Також понад 2 млн. грн. виділено для працівників лікарських комісій, які проводять медичний огляд та обстеження осіб для прийняття на військову службу.