На галузевому та територіальному рівні необхідно налагодити соціальний діалог - НТСЕР

18:47 24 січень Київ, Україна

Децентралізація передбачає посилення ролі органів місцевого самоврядування у процесі прийняття рішень, у тому числі й у сфері соціально-економічного розвитку громад. Отже, взаємодія сторін соціального діалогу на місцевому рівні має бути системною та максимально ефективною.



Національна тристороння соціально-економічна рада (НТСЕР) звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням доручити керівникам центральних органів виконавчої влади та головам обласних та Київської міських державних адміністрацій вживати заходів щодо розвитку соціального діалогу на галузевому та територіальному рівні. Зокрема, на рівні територіальних громад.



Відповідне рішення НТСЕР було ухвалено на засіданні 23 грудня 2021 року. Захід відбувся за участю Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економіки України Юлії Свириденко, Координатора системи ООН в Україні Осната Лубрані, представників Міжнародної організації праці (МОП) в Україні тощо.



Актуальним завданням є визначення структурного підрозділу у місцевих державних адміністраціях та виконавчих комітетах органів сільських, селищних, міських рад, що здійснюватиме координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань соціального діалогу на відповідному рівні.

"На національному рівні координатором сторони органів виконавчої влади у Національній тристоронній соціально-економічній раді є Міністерство економіки України", - зазначили у НТСЕР.

Тут також наголосили на позитивному прикладі співпраці представників сторін соціального діалогу в рамках деяких галузевих тристоронніх соціально-економічних рад.