На УЕБ знижується ціна на "блакитне паливо"

На Українській енергетичній біржі первісна вартість "блакитного палива" за останні сім днів скоротилася на 7%. Це випливає із огляду ринку газу на біржі.
Зазначається, що стартові ціни зменшувалися протягом усього тижня.
Як відомо, на біржі продавали ресурс листопада, грудня цього року, а також січня 2022 року.
8-12 листопада придбати чи продати газ сформувалося четверо охочих, а саме: "Нафтогаз Трейдинг", "Газкомпост", "Укренергоекспорт", "Укрпостач Енерго".
Початкові ціни газу на УЕБ 1-5 листопада скоротилися на 4%.
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