На УЕБ знижується ціна на "блакитне паливо"

22:26 15 листопад Київ, Україна

На Українській енергетичній біржі первісна вартість "блакитного палива" за останні сім днів скоротилася на 7%. Це випливає із огляду ринку газу на біржі.

Зазначається, що стартові ціни зменшувалися протягом усього тижня.

Як відомо, на біржі продавали ресурс листопада, грудня цього року, а також січня 2022 року.

На кінець тижня середньозважена вартість листопадового ресурсу в газотранспортній системі України склала 35,77 тисячі гривень за тисячу кубометрів, а ціна грудневого - 28,722 тисячі гривень.

8-12 листопада придбати чи продати газ сформувалося четверо охочих, а саме: "Нафтогаз Трейдинг", "Газкомпост", "Укренергоекспорт", "Укрпостач Енерго".

Початкові ціни газу на УЕБ 1-5 листопада скоротилися на 4%.