Господарство електропостачання РФ «Одеська залізниця» у 2020 році відремонтувало і відрегулювало 2124 км контактної підвіски головних шляхів і 273 км електромереж другорядних шляхів. Крім цього проведена заміна опорного троса загальною протяжністю 6770 км, 2072 км зношеного контактного проводу, 139 тросів компенсувальних пристроїв і 29 141 одиниці струн на контактній підвісці.

Додатково виконано заміну 29 ізоляторів контактної мережі і 18 бетонних опор. Електрики «Укрзалізниці» відновили 4107 з'єднувальних і живильних затискачів і 7823 заземлення опор контактної мережі.

Всі роботи виконувалися в рамках програми з оновлення та ремонту інфраструктури електропостачання. У планах компанії продовжувати ремонт електромереж, що допоможе істотно поліпшити роботу залізничного транспорту.

Керівництво «Укрзалізниці», зокрема Володимир Жмак, направило багато сил і коштів на припортові зони залізниці, тому що збільшення їхньої пропускної спроможності суттєво підвищує обсяги вантажоперевезень «Укрзалізниці».

Нагадаємо, що активна робота команди Володимира Жмака з відновлення інфраструктури залізниці вже привела до рекордного для «карантинного» року збільшення вантажообігу. За листопад загальний обсяг перевезених вантажів на внутрішніх сполученнях склав 13 млн тонн, що на 21% більше відповідного періоду 2019 року. Ці показники продовжують рости.