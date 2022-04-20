На новорічні свята «Укрзалізниця» збільшить кількість поїздів і маршрутів

Підвищення якості послуг та дотримання протиепідеміологічних вимог - одні з пріоритетів «Укрзалізниці» в пасажирських перевезеннях сьогодні. Через пандемію коронавірусу залізниця змушена була скоротити кількість місць у вагонах міжміських поїздів, щоб дотримуватися дистанції між пасажирами в дорозі.
Прийдешні свята суттєво збільшують потребу людей в поїздках на гірськолижні курорти Західної України, відвідуванні популярних українських міст і зустрічах з родичами. Розуміючи підвищений попит на залізничні поїздки в цей період, керівництво «Укрзалізниці» намагається всіма силами уникнути дефіциту квитків. У зв'язку з цим було прийнято рішення на період різдвяних і новорічних свят:
- запустити додаткові потяги в декількох напрямках;
- відновити деякі скасовані поїзди;
- подовжити певні маршрути;
- збільшити частоту курсування поїздів найбільш популярних напрямків.
Раніше стало відомо, що з 15 грудня «Укрзалізниця» запускає новий маршрут швидкісного поїзда «Інтерсіті+» сполученням Київ-Славське.
Точний розклад і номери маршрутів можна подивитися на офіційному сайті АТ «Укрзалізниця».
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