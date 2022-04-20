На новорічні свята «Укрзалізниця» збільшить кількість поїздів і маршрутів

Підвищення якості послуг та дотримання протиепідеміологічних вимог - одні з пріоритетів «Укрзалізниці» в пасажирських перевезеннях сьогодні. Через пандемію коронавірусу залізниця змушена була скоротити кількість місць у вагонах міжміських поїздів, щоб дотримуватися дистанції між пасажирами в дорозі.

Прийдешні свята суттєво збільшують потребу людей в поїздках на гірськолижні курорти Західної України, відвідуванні популярних українських міст і зустрічах з родичами. Розуміючи підвищений попит на залізничні поїздки в цей період, керівництво «Укрзалізниці» намагається всіма силами уникнути дефіциту квитків. У зв'язку з цим було прийнято рішення на період різдвяних і новорічних свят:

запустити додаткові потяги в декількох напрямках;

відновити деякі скасовані поїзди;

подовжити певні маршрути;

збільшити частоту курсування поїздів найбільш популярних напрямків.

Отже, з середини грудня відновлюється рух поїздів у напрямках Київ-Солотвино, Одеса-Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель-Одеса, Маріуполь-Львів та Хмельницький-Лисичанськ. Уже почали курсувати поїзди Київ-Рахів та Львів-Бахмут. Додаткові поїзди з 30 грудня по 3 січня запускаються на сполучення Львів-Одеса, з 30 грудня по 10 січня - Ковель-Львів, з 29 грудня по 11 січня - Київ-Херсон. Додаткові рейси з 30 грудня по 6 січня призначені на поїзди Київ-Шостка і Київ-Черкаси. Подовжили маршрут Суми-Вінниця. Щодня з 13 грудня почнуть їздити поїзди сполученням Дніпро-Трускавець, Івано-Франківськ-Київ, Чернівці-Київ, Лисичанськ-Київ.

Раніше стало відомо, що з 15 грудня «Укрзалізниця» запускає новий маршрут швидкісного поїзда «Інтерсіті+» сполученням Київ-Славське.

Точний розклад і номери маршрутів можна подивитися на офіційному сайті АТ «Укрзалізниця».