На МОЗ виділили недостатньо коштів в бюджеті 2021

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про недостатню кількість коштів, закладених для медицини в новому бюджеті 2021. Міністр заявив, що МОЗ подасть заявку на перегляд розміру витрат у Верховну Раду.

«У наступному році необхідно профінансувати медицину в тому обсязі, в якому вона потребує», - заявив глава МОЗ.

Степанов зазначив, що зараз в Раді триває бюджетний процес.

«І ті кошти, які були попередньо закладені в першому читанні, їх недостатньо. За розрахунками МОЗ. Ми сподіваємося, що депутати під час розгляду бюджету в другому читанні внесуть відповідні правки, які дозволять профінансувати медицину на належному рівні», - зазначив він.

Він додав, що 29 років незалежності над українською медициною просто знущалися, і зараз вона потребує реанімації. В першу чергу, мова йде про зарплати медичних працівників.

На думку міністра, якщо в наступному році дадуть достатньо коштів на медицину, то сфера охорони здоров'я в країні вийде на новий рівень.