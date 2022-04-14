На МОЗ виділили недостатньо коштів в бюджеті 2021

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про недостатню кількість коштів, закладених для медицини в новому бюджеті 2021. Міністр заявив, що МОЗ подасть заявку на перегляд розміру витрат у Верховну Раду.
Степанов зазначив, що зараз в Раді триває бюджетний процес.
Він додав, що 29 років незалежності над українською медициною просто знущалися, і зараз вона потребує реанімації. В першу чергу, мова йде про зарплати медичних працівників.
На думку міністра, якщо в наступному році дадуть достатньо коштів на медицину, то сфера охорони здоров'я в країні вийде на новий рівень.
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