На фінансовому ринку України гривня зміцнилася

12:43 29 вересня Київ, Україна

На фінансовому ринку України наприкінці тижня, у п'ятницю, 29 вересня, відзначається зміцнення гривні щодо долара та євро.



За даними моніторингу, середній курс долара знизився на 10 копійок і становить 38,10 гривні. Курс євро також знизився на 5 копійок і досяг позначки 40,70 гривні після двох днів послідовного зниження на 15 копійок.



В обмінних пунктах середні ставки на купівлю долара становили 37,60 гривні, а на євро – 40,00 гривень.



Слід зазначити, що офіційний фіксований курс долара Національного банку України (НБУ), який діє з 21 липня минулого року, становить 36,5686 гривні за долар. Курс євро також трохи виріс і тепер становить 38,5543 гривні за євро, збільшившись на 0,0037 гривні.