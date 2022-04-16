На фінансування культури і мистецтва закладено 27 млрд грн

У зведеному Державному бюджеті на 2021 рік передбачено близько 27 млрд гривень на фінансування культури і мистецтва. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Обсяг видатків на культуру і мистецтво складе 0,5% ВВП.Так, на фінансування національної кіноіндустрії передбачено 671,1 млн гривень, що забезпечить підтримку 191 українського фільму.

Міністр фінансів Сергій Марченко також зазначив, що на фінансування грантів українського культурного фонду планують передбачити 697,4 млн гривень. Цих коштів вистачить на розвиток 418 проєктів: 157 інноваційних проєктів, 124 - міжнародних, 62 - щодо збереження, актуалізації та популяризації національного культурного надбання.