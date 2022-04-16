На фінансування культури і мистецтва закладено 27 млрд грн

15:30 19 листопада Київ, Україна

У зведеному Державному бюджеті на 2021 рік передбачено близько 27 млрд гривень на фінансування культури і мистецтва. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Обсяг видатків на культуру і мистецтво складе 0,5% ВВП.Так, на фінансування національної кіноіндустрії передбачено 671,1 млн гривень, що забезпечить підтримку 191 українського фільму.

Фото: Объем расходов на искусство составит 0,5% ВВП

Міністр фінансів Сергій Марченко також зазначив, що на фінансування грантів українського культурного фонду планують передбачити 697,4 млн гривень. Цих коштів вистачить на розвиток 418 проєктів: 157 інноваційних проєктів, 124 - міжнародних, 62 - щодо збереження, актуалізації та популяризації національного культурного надбання.