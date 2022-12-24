Цього тижня Нацбанк майже вдвічі скоротив продаж доларів.

09:20 24 грудня Київ, Україна

Нацбанк України з 19 по 23 грудня купив на міжбанківському валютному ринку вісім млн. доларів і продав 449,12 млн. доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 441,12 млн доларів. Про це повідомили у НБУ.

Таким чином, продаж валюти скоротився в 1,9 раза порівняно з минулим тижнем, коли було продано 834,12 млн. доларів.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 3 258,35 млн. доларів і 110,97 млн. євро. При цьому НБУ продав 25 278,80 млн. доларів і 1 789,11 млн. євро.

Як зазначається, негативне сальдо інтервенцій склало 22 020,46 млн доларів та 1 678,14 млн євро.

Нагадаємо, банки України різко збільшили прибуток. За підсумками 11 місяців нинішнього року чистий прибуток після оподаткування платоспроможних банків України склав 19,429 млрд. гривень. Це на 77% більше ніж за 10 місяців поточного року.

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