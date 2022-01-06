На цьому тижні курс буде формуватися під впливом двох протилежних факторів

18:44 25 серпень Київ, Україна

На думку експерта, до виборів курс долара незначно коливатиметься і не перевищить позначку 28 грн / $.



Про це заявив Олег Пендзин, що представляє Економічний дискусійний клуб.



Значного зростання курсу долара в Україні не очікується, тому альтернативою валютним заощадженням протягом найближчих місяців буде гривневий вклад на півроку під 8% річних в надійному банку.

«Навіть при курсі 29 гривень (+1 гривня або підвищення на 3,6%) проти 4% за півроку можна заробити більше», - зазначає Олег Пендзин.

Протягом цього тижня, згідно з прогнозом аналітика, курс досягне позначок 27,40-27,80 грн / $. А ось до 25 жовтня, поки не відбудуться вибори до місцевих рад, курс навряд чи вийде за межі 28 грн / $, впевнений експерт.



За словами Олега Пендзина, помірна девальвація, стимулююча економіку в умовах кризи, сталася минулого місяця. До того ж, Денис Шмигаль заявив минулого тижня, що курс до кінця року не вийде за межі 29 гривень і буде коливатися в діапазоні 27-28 грн / $.



Два протилежних фактора вплинуть на курс валют на цьому тижні:

Перший пов'язаний з тим, що підприємства в кінці місяця закривають бюджетні платежі і позбавляються від валюти, щоб купити гривню, що штовхає курс долара на міжбанку вниз.

Другий передбачає відшкодування ПДВ експортерам: даний фактор сприяє збільшенню обсягів гривневої ліквідності і штовхає курс валюти вгору.