На дороги України витратять рекордну суму - 100 млрд грн

На відновлення українських доріг, в цьому році, виділена рекордна сума - близько 100 млрд грн, що дозволить відновити 4 тис. Км доріг державного значення та 2 тис. Км місцевих доріг.
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час зустрічі з представниками Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації (IFC) щодо визначення пріоритетних пілотних проектів по залученню приватних інвестицій у відновлення і утримання автомобільних доріг.
За його словами, впровадження ряду проектів на умовах державно-приватного партнерства (ДПП) в дорожній галузі, над якими працює Мінінфраструктури, дозволить набагато швидше оновити і поліпшити мережу українських автодоріг і якісно утримувати всю інфраструктуру в подальшому. Отже, вже 6 ділянок автодоріг загальною довжиною 1500 км відібрані для потенційних пілотних проектів ДПП. Їх планується реалізувати протягом 2020-2022 років. Розмір інвестицій досягне близько 2 млрд доларів США.
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