На дороги України витратять рекордну суму - 100 млрд грн

16:37 26 серпень Київ, Україна

На відновлення українських доріг, в цьому році, виділена рекордна сума - близько 100 млрд грн, що дозволить відновити 4 тис. Км доріг державного значення та 2 тис. Км місцевих доріг.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час зустрічі з представниками Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації (IFC) щодо визначення пріоритетних пілотних проектів по залученню приватних інвестицій у відновлення і утримання автомобільних доріг.

"Не дивлячись на пандемію і криза Велике дорожнє будівництво не зупинялося ні на хвилину. Зараз тривають ремонтні роботи відразу на більш ніж 4000 км автодоріг по всій країні, 1500 км вже мають верхній шар. Однак навіть цих зрушень недостатньо для повноцінної реконструкції всієї мережі доріг, щоб вони були сучасними і якісними. Тому спільно з міжнародними партнерами ми працюємо над залученням приватних інвестицій в масштабні дорожні об'єкти і реалізацією перспективних проектів державно-приватного партнерства ", - зазначив Владислав Криклій.

За його словами, впровадження ряду проектів на умовах державно-приватного партнерства (ДПП) в дорожній галузі, над якими працює Мінінфраструктури, дозволить набагато швидше оновити і поліпшити мережу українських автодоріг і якісно утримувати всю інфраструктуру в подальшому. Отже, вже 6 ділянок автодоріг загальною довжиною 1500 км відібрані для потенційних пілотних проектів ДПП. Їх планується реалізувати протягом 2020-2022 років. Розмір інвестицій досягне близько 2 млрд доларів США.