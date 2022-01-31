На демонтаж багатоповерхівки на Позняках витратять 14 млн

17:59 16 вересень Київ, Україна





До кінця 2020 року КП "Житлоінвестбуд-УКБ" виконає підготовку будівельного майданчика на здійснення заходів щодо ліквідації наслідків вибуху в багатоповерхівці на вулиці Соломії Крушельницької у Дарницькому районі Києва.



В системі держзакупівель "Прозорро" з'явився укладений з БК "ЗЗБК №1" договір, в якому підрядники зобов'язуються провести демонтажні роботи житлового будинку на Позняках за 14,3 мільйона.До кінця 2020 року КП "Житлоінвестбуд-УКБ" виконає підготовку будівельного майданчика на здійснення заходів щодо ліквідації наслідків вибуху в багатоповерхівці на вулиці Соломії Крушельницької у Дарницькому районі Києва.

Замовник в обґрунтуванні пояснив свій вибір підрядника тим, що БК "ЗЗБК №1" має кваліфіковану команду та менеджмент, застосовує новітні технології, високоякісні матеріали та конструкції.

Відзначається, що спочатку виготовлять каркас і посилять ним будівлю, потім демонтують ліфти, внутрішні сантехнічні мережі, опалення, електроосвітлення, електрообладнання, газопостачання та власне будівлю, а також виконають земляні роботи, вивезуть й утилізують сміття.