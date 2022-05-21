На що українці витрачають заробітну плату

19:24 17 серпня Київ, Україна

Згідно з даними Держстату, головна стаття витрат українських громадян - це харчові продукти та безалкогольні напої.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.



Згідно з оприлюдненими даними, протягом першого кварталу поточного року середньостатистична українська сім'я з двох і більше осіб витрачала:

41% місячного сімейного бюджету на харчові продукти і безалкогольні напої,

14,7% - на оплату комунальних послуг,

5,4% - на транспорт,

5,2% - на одяг і взуття,

4,1% - на послуги зв'язку,

4,7% - на алкогольні і тютюнові вироби,

3,3% - на охорону здоров'я,

2,6% - на покупку предметів домашнього ужитку і поточне утримання житла,

1,8% - на ресторани і готелі,

1,7% - на відпочинок і культуру,

0,6% - на освіту

2,9% - на інші споживчі товари і послуги.

На неспоживчі цілі протягом першого кварталу 2021 року українці витрачали 11,9% сімейного бюджету, а саме на покупку нерухомості, сплату податків і аліментів, покупку валюти тощо.