На що українці витрачають заробітну плату

Згідно з даними Держстату, головна стаття витрат українських громадян - це харчові продукти та безалкогольні напої.
Про це повідомляє Державна служба статистики України.
Згідно з оприлюдненими даними, протягом першого кварталу поточного року середньостатистична українська сім'я з двох і більше осіб витрачала:
Згідно з оприлюдненими даними, протягом першого кварталу поточного року середньостатистична українська сім'я з двох і більше осіб витрачала:
- 41% місячного сімейного бюджету на харчові продукти і безалкогольні напої,
- 14,7% - на оплату комунальних послуг,
- 5,4% - на транспорт,
- 5,2% - на одяг і взуття,
- 4,1% - на послуги зв'язку,
- 4,7% - на алкогольні і тютюнові вироби,
- 3,3% - на охорону здоров'я,
- 2,6% - на покупку предметів домашнього ужитку і поточне утримання житла,
- 1,8% - на ресторани і готелі,
- 1,7% - на відпочинок і культуру,
- 0,6% - на освіту
- 2,9% - на інші споживчі товари і послуги.
На неспоживчі цілі протягом першого кварталу 2021 року українці витрачали 11,9% сімейного бюджету, а саме на покупку нерухомості, сплату податків і аліментів, покупку валюти тощо.
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