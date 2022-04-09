На що витрачають сімейний бюджет українці

Згідно з опитуванням українців, у 2 кварталі 2020 року населення найбільше витрачало на харчові продукти і безалкогольні напої. На ці статті витрат домогосподарств йшло близько 52% бюджету. Інші витрати - житло, оплата житлово-комунального господарства, опалення - займає 15%.

Про це свідчать дані опитування умов життя домогосподарств Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, в середньому за місяць на транспорт українці витрачали 5,1% грошей, на одяг і взуття - 4,9%, на охорону здоров'я - 4,6%, на зв'язок - 4,5%, на тютюнові вироби - 2,9%, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла - 2,9%, на відпочинок і культуру - 1,5%, на алкоголь - 1,3%, на ресторани і готелі - 1,1%, на освіту - 0,6%.

За даними Держстату, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії за вересень 2020 року склали 8,3 млрд грн. Це на 2,5% більше, ніж в серпні (8,1 млрд грн).

Майже половина українців (46%) стверджують, що їхні витрати на оплату послуг ЖКГ в січні 2020 року зросли в порівнянні з січнем 2019 року.