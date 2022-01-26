На благоустрій Оболонського острова в Києві витратять 174 млн. гривень

08:05 26 січень Київ, Україна





На ремонт планують витратити 174 мільйони гривень, його проводитиме КП «Плес».



Що там зроблять: У Києві хочуть провести капітальний ремонт елементів благоустрою Оболонського острова, йдеться у заявці на Prozorro На ремонт планують витратити 174 мільйони гривень, його проводитиме КП «Плес».Що там зроблять:

приберуть та вивезуть сміття;

обрізають кущі, зберуть очерет і постіль газони;

прокладуть доріжки та велодоріжки;

облаштують зону для йоги;

облаштують пляж із душовими кабінами.

Окрім того, на Оболонському острові облаштують дитячий майданчик "Еко". Там збудують підвісний міст, пісочницю, гірку, гойдалку, а також спортивний майданчик із тренажерами.



На Оболонському острові влітку 2022 року планують відкрити розважальний парк. Там має бути пляж, барбекю, фудкорт, кільцева велодоріжка, спортивні та дитячі майданчики, набережна з причалом для човнів та, можливо, світломузичний фонтан на воді. У той же час, на острові обіцяють залишити і заповідну зону, щоб зберегти флору і фауну. Острів з'єднають із правим берегом Дніпра двома мостами. Один, хвилеподібний, вестиме до парку з Оболонської набережної та парку «Наталка». Його мали добудувати до кінця 2021 року, але не встигли. Другий міст до острова вестиме з вулиці Прирічної.



Також у Києві планується влаштувати капітальний ремонт на центральній вулиці Хрещатик, який триватиме до кінця 2023 року. На будівельні роботи та озеленення витратить близько 740 мільйонів гривень.