На благоустрій Оболонського острова в Києві витратять 174 млн. гривень

У Києві хочуть провести капітальний ремонт елементів благоустрою Оболонського острова, йдеться у заявці на Prozorro.
На ремонт планують витратити 174 мільйони гривень, його проводитиме КП «Плес».
Що там зроблять:
На ремонт планують витратити 174 мільйони гривень, його проводитиме КП «Плес».
Що там зроблять:
- приберуть та вивезуть сміття;
- обрізають кущі, зберуть очерет і постіль газони;
- прокладуть доріжки та велодоріжки;
- облаштують зону для йоги;
- облаштують пляж із душовими кабінами.
Окрім того, на Оболонському острові облаштують дитячий майданчик "Еко". Там збудують підвісний міст, пісочницю, гірку, гойдалку, а також спортивний майданчик із тренажерами.
На Оболонському острові влітку 2022 року планують відкрити розважальний парк. Там має бути пляж, барбекю, фудкорт, кільцева велодоріжка, спортивні та дитячі майданчики, набережна з причалом для човнів та, можливо, світломузичний фонтан на воді. У той же час, на острові обіцяють залишити і заповідну зону, щоб зберегти флору і фауну. Острів з'єднають із правим берегом Дніпра двома мостами. Один, хвилеподібний, вестиме до парку з Оболонської набережної та парку «Наталка». Його мали добудувати до кінця 2021 року, але не встигли. Другий міст до острова вестиме з вулиці Прирічної.
Також у Києві планується влаштувати капітальний ремонт на центральній вулиці Хрещатик, який триватиме до кінця 2023 року. На будівельні роботи та озеленення витратить близько 740 мільйонів гривень.
На Оболонському острові влітку 2022 року планують відкрити розважальний парк. Там має бути пляж, барбекю, фудкорт, кільцева велодоріжка, спортивні та дитячі майданчики, набережна з причалом для човнів та, можливо, світломузичний фонтан на воді. У той же час, на острові обіцяють залишити і заповідну зону, щоб зберегти флору і фауну. Острів з'єднають із правим берегом Дніпра двома мостами. Один, хвилеподібний, вестиме до парку з Оболонської набережної та парку «Наталка». Його мали добудувати до кінця 2021 року, але не встигли. Другий міст до острова вестиме з вулиці Прирічної.
Також у Києві планується влаштувати капітальний ремонт на центральній вулиці Хрещатик, який триватиме до кінця 2023 року. На будівельні роботи та озеленення витратить близько 740 мільйонів гривень.
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