На 10% впали показники обороту зовнішньої торгівлі

15:49 08 вересень Київ, Україна

Згідно з даними митної служби України, в країні спостерігається криза зовнішньої торгівлі. Якщо порівнювати цифри з аналогічним періодом 2019 року, то можна побачити падіння показників на 10%. Згідно з даними, в січні-серпні 2020 року об`єм зовнішньої торгівлі становить близько 65 мільярдів доларів. У 2019 ці цифри коливалися в районі 72 мільярдів доларів.

За даними Державної митної служби, експорт товарів з України за перші вісім місяців 2020 року склав 30,846 млрд доларів, що на 7% менше, ніж минулого року, імпорт скоротився на 12% до 33,337 млрд доларів. Негативне сальдо зафіксовано на рівні 2,491 млрд доларів.

Експорт продовольства за січень-серпень 2020 року скоротився на 1% до 13,869 млрд доларів, експорт металів скоротився на 18% до 6,033 млрд доларів. Імпорт паливно-енергетичних товарів впав на 38% до 5,125 млрд доларів.

Відзначимо, за даними НБУ, поступова активізація глобальної економіки привела до розширення попиту на світових товарних ринках. Відповідно росли світові ціни на товари, що переважають в українському експорті.