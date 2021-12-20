М'ясо, яйця, молоко - чого чекають від цін експерти

М'ясо, молоко і яйця - топ-3 продукти, ціни на які в Україні змінюються в залежності від становища економіки. Аналітики прогнозують, що незабаром вартість цих продуктів знову зміниться. Журналісти MYC вирішили з'ясувати, що буде з продуктами, які складають основу раціону харчування населення країни.

Як стверджує експерт, на ціноутворення цих продуктів в обов'язковому порядку буде впливати і сезонний фактор, а також ціна на паливо. Адже багато харчових продуктів возять з одного міста в інше. Додатковим фактором є також збільшення мінімальної заробітної плати. У зв'язку з цим власники ферм і інших компаній з виробництва харчових продуктів будуть змушені піднімати ціни на продукти.

Експерт зазначив, що це цілком закономірний ланцюжок ціноутворення на продукти, який в реаліях сучасної економічної обстановки в країні варто було очікувати. Але, в будь-якому випадку, ціни на продукти можуть різнитися залежно від області.



Але вже з кінця весни почнеться новий урожай фруктів і овочів, що призведе до того, що ціна на них стане падати.

Крім того, Кушнірук висловив своє припущення про те, що в цьому році агрономи очікують хороший урожай багатьох зернових культур, фруктів і овочів. Це вселяє надію на те, що українці все-таки зможуть побачити нормальні ціни на харчові продукти вже найближчим часом. Як зазначив експерт, від ціни на зерно буде залежати ціна на яйця і м'ясо. Тому що саме ця зернова культура займає основне місце в кормах. Якщо аграрії зможуть закуповувати зерно дешевше, це в позитивному ключі вплине на ціноутворення їхнього продукту.

Нагадаємо, раніше в Україні відбулося подорожчання цін практично на всі харчові продукти. Серед "лідерів" можна виділити цукор, який за останній час подорожчав на 46%. Гречана крупа подорожчала на полицях магазинів на 35%, а яйця - на 30% Що стосується соняшникової олії, то вона злетіла в ціні на 22%, а в деяких регіонах на 30%. Серед фруктів "лідерами" подорожчання стали яблука, за які українцям доводилося платити в магазинах на 11% дорожче.