МВФ чекає проведення реформ в Україні

Міжнародний валютний фонд чекає проведення низки змін в Україні для виплати фінансової допомоги. Так, МВФ чекає незалежності Національного банку України, збільшення боротьби з корупцією і зміни в стратегії управління країною.

Так, представники МВФ сподіваються на більш значущі результати в проведенні реформ. За заявою Джеррі Райса, Україна повинна показати прогрес в нагальних питаннях, щоб отримати другий транш за програмою stand by.

Слід зазначити, що серед основних тем залишаються збереження незалежності Нацбанку та продовження політики гнучкого обмінного курсу, середньострокова фіскальна стабільність, боротьба з корупцією і поліпшення корпоративного управління.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що транш в розмірі 600 млн євро від Європейського Союзу Україна отримає до вересня 2021 року. Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді збираються до 1 червня ухвалити всі необхідні закони, необхідні для подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом в рамках програми stand-by в 5 млрд доларів. Про це розповів ЗМІ глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.