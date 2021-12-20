МВФ рекомендує урядам країн підтримувати бізнес інвестуванням

13:46 10 липень Київ, Україна

Міжнародний валютний фонд закликає уряди країн орієнтуватися на інвестиції в акціонерний капітал, а не на кредитування компаній. Про це заявила головний економіст МВФ Гіта Гопінат, передає Reuters. За її словами, з огляду на масштаб шоку, все більше компаній стануть неплатоспроможними, оскільки протягом багатьох місяців їх доходи падають.

"Оскільки виникає важливе питання неспроможності, державна підтримка повинна перейти в сторону інвестицій в акції, а не збільшення боргів. Інакше ми отримаємо велику кількість компаній, які виходять з кризи з величезними боргами ", - зазначила Гопінат.

У МВФ заявили, що відновлення світової економіки буде "вкрай нерівномірним і вкрай невизначеним", і закликали країни продовжувати приймати агресивних заходів бюджетно-фінансового і грошово-кредитного стимулювання для підтримки економік. За словами Гопінат, в деяких країнах прискорилося зростання цін на продукти харчування, але загальна споживча інфляція, ймовірно, залишиться низькою в більшості регіонів світу, оскільки втрата робочих місць буде стримувати зростання заробітної плати.