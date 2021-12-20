МВФ рекомендує урядам країн підтримувати бізнес інвестуванням

Міжнародний валютний фонд закликає уряди країн орієнтуватися на інвестиції в акціонерний капітал, а не на кредитування компаній. Про це заявила головний економіст МВФ Гіта Гопінат, передає Reuters. За її словами, з огляду на масштаб шоку, все більше компаній стануть неплатоспроможними, оскільки протягом багатьох місяців їх доходи падають.
У МВФ заявили, що відновлення світової економіки буде "вкрай нерівномірним і вкрай невизначеним", і закликали країни продовжувати приймати агресивних заходів бюджетно-фінансового і грошово-кредитного стимулювання для підтримки економік. За словами Гопінат, в деяких країнах прискорилося зростання цін на продукти харчування, але загальна споживча інфляція, ймовірно, залишиться низькою в більшості регіонів світу, оскільки втрата робочих місць буде стримувати зростання заробітної плати.
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