МВФ прогнозує вартість нафти на 2021 рік

Міжнародний валютний фонд змінив прогноз на вартість «чорного золота». Свіже зведення свідчить про те, що Фонд прогнозує більш високу ціну на нафту, ніж в попередньому звіті. Згідно з даними, в 2021 році середня вартість складе $58,52 за барель.

Аналітики Міжнародного валютного фонду акцентують увагу, що в попередньому звіті цифра знаходилася біля показника $50,02.

За словами аналітиків, на тлі скорочення інвестицій у видобуток ціни на нафту мають тенденцію до зростання. Так, відзначається в квітневій доповіді WEO, ризики для вартості сировини в 2021 році, такі як високий рівень запасів і уповільнення відновлення попиту, незначні.

Що ж стосується більш довгострокових прогнозів Фонду, то середня вартість бареля нафти у 2022-му, як очікується, складе $54,83. Згідно з даними торгів, червневі ф'ючерси на Brent вранці в середу подорожчали до $63,05 (+0,49%), тоді як вартість травневих ф'ючерсів на WTI виросла на 0,47%, піднявшись до $59,61 за барель.

Сьогоднішнє зростання цін на еталонні марки нафти викликане оптимізмом учасників ринку на тлі публікації свіжого звіту API. Так, за даними Американського інституту нафти, запаси сировини в Штатах з 29 березня по 2 квітня впали на 2,62 млн барелів, тоді як аналітики прогнозували зниження лише на 1,33 млн.