МВФ підвищив економічний прогноз зростання ВВП України цього року з 2% до 4,5%

11:37 11 листопада Київ, Україна

Незважаючи на війну, економіка України продовжує зміцнюватися. Нагадаємо, що Нацбанк України очікує цього року збільшення ВВП на 4,9%, а ось регулятору довелося наприкінці жовтня втретє переглянути у бік збільшення свій макропрогноз на поточний рік.

Міжнародний валютний фонд підвищив економічний прогноз зростання ВВП України з 2 до 4,5% до кінця цього року. Про це йдеться в офіційному повідомленні МВФ щодо досягнення домовленості на експертному рівні з приводу другого перегляду програми в рамках Механізму розширеного фінансування EFF.

"Українська економіка продовжує демонструвати надзвичайну стійкість та подальші ознаки стабілізації. Останній розвиток в економічній сфері вказує на більш потужне відновлення економіки у 2023 році та значне зниження інфляції на тлі потужних резервів та стабільного валютного ринку”, - наголошується у повідомленні.

У зв'язку з цим МВФ покращив прогнози зростання реального ВВП України на 2023 рік до 4,5%.. Лише минулого місяця в Огляді світової економіки (WEO) фонд прогнозував цей показник на рівні 2%, а у заявах на рівні керівництва МВФ звучали позначки в діапазоні від 1% до 3% за підсумками цього року.

Однак очікується, що у 2024 році зростання знизиться до 3-4%.. Також зазначається, що за умов продовження війни ризики погіршення прогнозу залишаються дуже високими.

Водночас у Фонді позитивно відзначили кроки НБУ щодо повернення до більш гнучкого курсу національної валюти.

"Нещодавній перехід НБУ до керованої гнучкості обмінного курсу відповідно до його стратегії пройшов успішно", - зазначили у Фонді.

Там також додали, що це бажаний крок для відновлення довоєнної системи монетарної політики, що допомагає посилити стійкість економіки до зовнішніх шоків.

Раніше повідомлялося, що Україна та МВФ домовилися про другий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування EFF.