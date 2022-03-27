МВФ переносить свою місію в Україні

Скандал всередині України з Конституційним Судом України спричинив перенесення місії Міжнародного валютного фонду в Україні. Про це заявив Володимир Зеленський і додав, що скандал став спірним питанням для багатьох закордонних спонсорів.

Також президент наголосив на тому, що він не збирався приховувати від українського народу такий важливий факт. Він оприлюднив повідомлення в ефірі одного з українських телеканалів в ході політичного шоу, яке традиційно привертає багато глядачів.

Президент згадав, що без грошей МВФ в українському бюджеті утворюється дірка. При цьому доповнив, що такий же сигнал був отриманий і від Світового банку, а ще від ЄБРР і послів Великої сімки, які на цей момент знаходяться в столиці України.

Раніше повідомлялося, що місія МВФ не приїхала в Україну через політичні питання і у вересні поточного року. У Мінфіні уточнили, що спочатку прибуття планувалося в липні. Потім МВФ попросив час, і серпень - період відпусток. У зв'язку з цим, Мінфін сподівається, що в недалекому майбутньому в нашу країну прибуде місія МВФ.

КСУ хочуть позбавити фінансування. Національна рада з питань антикорупційної політики спільно з Антикорупційним штабом Києва направили на голосування депутатами парламенту проєкт закону про позбавлення на наступний рік фінансування Конституційного Суду України.