МВФ стурбований корупцією в Україні

Представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман вважає, що для України дійсно важлива економічна підтримка з боку МВФ, але важливою також залишається підтримка довготривалої стабільності в нашій країні. Тут представник МВФ мав на увазі створення українською владою всіх умов для просування реформ та економічної стабільності в нашій державі.

Йоста Люнгман також вважає, що зараз в Україні є великі перешкоди для отримання такої стабільності. В цьому відношенні він послався на бізнес-опитування інвесторів, яке нещодавно було проведено Європейською бізнес асоціацією.

За його словами, протягом чотирьох років поспіль всі бачать: інвестори стурбовані тим, що в Україні не подолано велику корупцію, включаючи судову і вплив на всі ці процеси олігархів.

Однак, на його думку, всі ці питання намагаються вирішити. І в цьому Україні допомагають міжнародні експерти та організації. Пан Люнгман не може дати точної відповіді, чи отримає Україна черговий транш кредиту від МВФ хоча б в 2021 році. На це він відповідає так: триває діалог МВФ з українською владою щодо того, що вже зроблено і що належить зробити.